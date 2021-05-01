الرياضة
الزمامرة يستقبل الرجاء بالمحمدية
يعود نهضة الزمامرة لاستقبال منافسيه بملعب البشير بالمحمدية، بعدما خاض مباراتين بملعب المسيرة الخضراء بآسفي. وأفاد مصدر مسؤول أن إدارة ملعب المسيرة رفضت الترخيص للفريق بإجراء مباراة الرجاء، غدا (الأحد)، ضمن الدورة الرابعة عشرة، بسبب احتضانه مباراة أولمبيك آسفي والجيش الملكي. وطلب مسؤولو فريق الزمامرة تدخل هشام أيت منة، رئيسأكمل القراءة »
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