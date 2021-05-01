الصباح الفني
بوسلهام الضعيف: افتحوا المسارح
كان الكاتب والمخرج المسرحي بوسلهام الضعيف من بين الأسماء التي نددت بقرار بيع سينما “أطلس” بمكناس بالمزاد العلني. عن هذه المبادرة الرامية إلى الحفاظ على واحدة من البنايات الثقافية ذات الحمولة التاريخية ومبادرات أخرى ترمي إلى الدفاع عن الثقافة والفن يتحدث بوسلهام في الدردشة التالية. كنت من بين الأسماء التيأكمل القراءة »
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