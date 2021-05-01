الرياضة
تأجيل بطولة إفريقيا لليد
قررت الكنفدرالية الإفريقية لكرة اليد تأجيل النسخة 37 من البطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكأس، ذكورا وإناثا، والتي كان مقررا إقامتها في الفترة الممتدة ما بين 20 و29 ماي الجاري. ويأتي تأجيل هذه البطولة، إلى وقت لاحق، بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل السلطات المغربية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المتحور، إضافةأكمل القراءة »
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