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الرياضة

ناغيلسمان: رفضت عرضا من الريال

منذ 19 ثانية
LISBON, PORTUGAL - AUGUST 12: In this handout image provided by UEFA, Julian Nagelsmann, Head Coach of RB Leipzig speaks to the media during a press conference ahead of their UEFA Champions League quarter-finals match against Atletico Madrid at Estadio Jose Alvalade on August 12, 2020 in Lisbon, Portugal. (Photo by UEFA - Handout/UEFA via Getty Images) Photo by Icon Sport - Estadio Jose Alvalade - Lisbonne (Portugal)
المدرب الألماني قال إنه يرفض مقارنته بكلوب وغوارديولا ومورينيو قال جولين ناغيلسمان، مدرب لايبزيج الألماني، إنه رفض عرضا في 2018 لتدريب ريال مدريد، لأنه اعتبر أن الوقت غير مناسب لتدريب فريق كبير. وأوضح ناغيلسمان في حوار مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، أنه يرفض مقارنته ببيب غوارديولا ويورغن كلوب وجوزي مورينيو، لأنهأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية
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