الرياضة
ناغيلسمان: رفضت عرضا من الريال
المدرب الألماني قال إنه يرفض مقارنته بكلوب وغوارديولا ومورينيو قال جولين ناغيلسمان، مدرب لايبزيج الألماني، إنه رفض عرضا في 2018 لتدريب ريال مدريد، لأنه اعتبر أن الوقت غير مناسب لتدريب فريق كبير. وأوضح ناغيلسمان في حوار مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، أنه يرفض مقارنته ببيب غوارديولا ويورغن كلوب وجوزي مورينيو، لأنهأكمل القراءة »
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