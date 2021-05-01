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ملف الصباح

“جود”… مقاربة غير مسبوقة

منذ 20 ثانية
أسسها مثقفون ورجال أعمال لتكريس القيم النبيلة ودعم الأسر المعوزة وتوحيد الجمعيات المدنية منذ ست سنوات، كان المجتمع المدني المغربي أمام حدث غير مسبوق، رجال أعمال ومثقفون يؤسسون إطارا جمعويا تحت اسم مؤسسة “جود” للتنمية. فضل المؤسسون التواري عن الأنظار وتعففوا أمام سباق الأضواء، رغم الإنجازات والأهداف الإنسانية الكبيرة التيأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية
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