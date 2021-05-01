ملف الصباح
للـجــائــحــة أحــكــــام
الباحث لزرق طالب برفع القيود عن توزيع المساعدات لمواجهة تحديات “كورونا” دعا رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل (القنيطرة)، إلى تقوية ثقافة التضامن المتأصلة في المجتمع وترسيخ العمل التضامني، ولو تعلق الأمر بسنة انتخابية تجعل توزيع الدعم في قفص الاتهام بالحملات السابقة لأوانها. وقال، في حوار معأكمل القراءة »
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