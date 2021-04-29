سيطرة مغربية على سباق دولي للجري لمسافة 10 كلم بدبي

شهد سباق الجري لمسافة 10 كلم الذي جرى أمس الأربعاء ضمن النسخة الثامنة لدورة “ند الشبا” الرياضية بدبي، سيطرة العدائين المغاربة، الذين ظفروا بالمراكز الثلاثة الأولى للفئة المفتوحة الخاصة بالرجال.

وهكذا تم تتويج أنور الغوز بطلا للسباق بزمن قدره 30:02.229 دقيقة، ليحصد بذلك لقبه الرابع في تاريخ مشاركاته بالدورة بعد تتويجه سنوات 2015 و2018 و2019، فيما جاء مواطنه عبد العالي بوعزاوي في المركز الثاني بزمن قدره 30:27.829 دقيقة، متبوعا بإبراهيم السليماني في المركز الثالث محققا زمنا قدره 30:48.095 دقيقة.

وأكد العداء المغربي أنور الغوز في تصريح صحفي أن المنافسة كانت صعبة للغاية حتى الأمتار الأخيرة من خط النهاية، خاصة بسبب ارتفاع الرطوبة، الأمر الذي صعب الأمر على الجميع، لكن كان للحماسة والرغبة في الفوز الدور في تحدي كافة الصعاب.

وبحسب اللجنة المنظمة، حققت البطولة نجاحا كبيرا ومشاركة واسعة ضمن الفئات الأربع للسباق الذي أقيم في مضمار ميدان وشارع مسقط وسط إجراءات احترازية دقيقة التزم بها جميع المشاركين والحاضرين، من حفاظ على مسافة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر .

وشارك في سباق الجري 10 كيلومترات 390 عداء من مختلف الجنسيات والأعمار ضمن أربع فئات هي الفئة المفتوحة رجال والفئة المفتوحة سيدات وفئة الهواة المواطنين وفئة الهواة المواطنات.

(ومع)