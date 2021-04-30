الرياضة
تغييرات بطاقم الفتح بعد تعيين ديمبا
إقالة باها وتعيين مغنية والفريق يستعيد أبرز لاعبيه أقال الفتح الرياضي المدرب المساعد نبيل باها، وعوضه بأنور مغنية، مدير التطوير بأكاديمية النادي، الذي بات مساعدا للمدرب الجديد السنغالي ديمبا. وعلمت “الصباح”، أن المدرب السنغالي الجديد طلب تعيين مغنية، الذي اشتغل رفقته في الفئات الصغرى. وحافظ ديمبا على باقي أعضاء الطاقمأكمل القراءة »
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