حوادث
تفكيك شبكة للاتجار في الإقامة بـإسبانيا
تزور الوثائق لتسهيل إجراءات الحصول عليها من قبل “حراكة” مغاربة نجحت المصالح الأمنية الإسبانية بالجزيرة الخضراء، بالتعاون مع مكتب الهجرة والأجانب بمنطقة الأندلس، في تفكيك شبكة متخصصة في تزوير الوثائق لتسهيل إجراءات حصول مهاجرين مغاربة غير شرعيين على تصاريح إقامة قانونية، واعتقلت، الأسبوع الماضي، 11 متورطا من بينهم مديرة شركةأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.