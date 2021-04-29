مجتمع
حصر زراعة ” الكيف ” في مناطقه التاريخية
طالبت تنسيقية المناطق الأصلية للكيف، التي تضم مزارعين وأبناءهم بالمناطق التاريخية للكيف، بإقليمي الحسيمة وشفشاون، بالعفو الشامل عن المزارعين ورد الاعتبار بقوة القانون لمزارعي الكيف المتابعين بعقوبات زجرية، ومحو السجل العدلي من هذه العقوبات ومنح هذه الفئة حسن السيرة.” ورحبت تنسيقية المناطق الأصلية للكيف، في بلاغ لها، بمقترح مشروع قانونأكمل القراءة »
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