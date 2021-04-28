الرياضة
السنغالي ديمبا مدربا للفتح
الخلفي قدم استقالته والمكتب عجز عن إقناعه بالعدول عنها عين الفتح الرياضي ديمبا مبايي، مدير التكوين الحالي، مدربا للفريق الأول، أول أمس (الاثنين)، خلفا لمصطفى الخلفي، الذي قدم استقالته، بسبب سوء النتائج، في الدورات الأخيرة من البطولة الوطنية. وتقلد ديمبا مبايي، الحامل لدبلوم “الويفا “، منصب مدير التكوين لجينيراسيون فوتأكمل القراءة »
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