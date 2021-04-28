حوادث
ثلاثون سنة لقاتل تلميذ بأزمور
المتهم اعترف بالاعتداء على الهالك بواسطة سكين أيدت الغرفة الجنائية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الأربعاء الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق شاب والقاضي بإدانته والحكم عليه ب30 سنة سجنا نافذا بعد متابعته، من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه. وتوصلت الضابطة القضائية لدىأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.