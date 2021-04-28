حوادث
اغتصاب “معاقة” يورط مغربيين بـإسبانيا
غضب في مدريد لبشاعة الجريمة وهاتف محمول ينقذ الضحية من “الجحيم” أوقفت المصالح الأمنية، أخيرا، بنواحي العاصمة الإسبانية مغربيين يشتبه في اختطافهما إسبانية من ذوي الاحتياجات الخاصة واغتصابها بطريقة بشعة. ووضعت المصالح نفسها نهاية لجريمة أثارت سخط الإسبان، إذ نقلت وسائل إعلام الجارة الشمالية تفاصيل الجريمة التي وصفتها ب”البشعة”، وحكايةأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.