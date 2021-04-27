الأولى
صفعة استخباراتية لإسبانيا في فضيحة غالي
نشطاء جزائريون يتهمون جنرالاتهم بغسل أموالهم في أوربا لدعم أنشطة عدائية وجهت أجهزة الاستخبارات المغربية صفعة للسلطات الإسبانية والجزائرية، لتمكنها بسرعة من الوصول إلى معلومات عن وجود زعيم “بوليساريو” في إسبانيا، بهوية مزيفة، رغم محاولة جنرالات الجزائر، وحكومة مدريد الحفاظ على الأمر في سرية تامة، ما يعني أن المغرب وجهأكمل القراءة »
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