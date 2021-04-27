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تحت الدف

منذ ساعتين
تذرعت مدريد بالأسباب الإنسانية في تبرير استقبالها لزعيم جبهة انفصالية مسلحة، من أجل العلاج، والحال أن المدعو إبراهيم غالي، متابع بجرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وموضوع شكاوى عديدة أمام القضاء الإسباني، تحمل في طياتها تهما ثقيلة كالاختطاف والاحتجاز والقتل. والخطير في تبريرات الخارجية الإسبانية أنها قبلت استقبال الانفصاليأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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