الرياضة
خرجة يتوسط لإقناع ديوب
علمت “الصباح” أن الحسين خرجة، عميد المنتخب الوطني السابق، تدخل لإقناع عيسى ديوب، لاعب ويستهام الإنجليزي، باللعب للأسود. وكشفت مصادر مطلعة أن الجامعة تراهن على خرجة، لاستقطاب ديوب، بالنظر إلى معرفته المسبقة بعائلته، ونجاحه في إقناع بعض المحترفين في الفترة الأخيرة، ضمنهم آدم ماسينا، الظهير الأيسر لواتفورد الإنجليزي. وأسندت الجامعةأكمل القراءة »
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