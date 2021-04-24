حوادث
محاكمة معتديين على أمني بأزمور
المتهم الرئيسي متابع بجناية محاولة القتل مع سبق الإصرار أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، أخيرا، النظر في الملف المتابع فيه جانحان، متهمان بالاعتداء على رجل أمن والسرقة بأزمور، لجلسة التاسع يونيو المقبل، وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية المتهم الأول ب20 سنة سجنا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضيأكمل القراءة »
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