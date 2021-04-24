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لقاء “الشعر والصوفية” بمراكش
نظمت دار الشعر بمراكش، ضمن سلسلة “ندوات” ندوة حول موضوع “الشعر والصوفية”، عرفت مشاركة النقاد والباحثين خديجة توفيق ومنير عشقي ومحمد محي الدين، للحوار والنقاش واستقصاء سمات هذا الحوار الدائم المفتوح بين الشعر المغربي والصوفية. وتواصل دار الشعر بمراكش، من خلال هذه الندوة، استقصاء الخطاب الشعري استكمالا لسلسلة الندوات، التيأكمل القراءة »
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