حوادث
تحدي السلطات يسقط عشرات المتمردين
خرجوا لإقامة صلاة التراويح جماعة واستنفار كبار مسؤولي أمن مراكش للسيطرة على الوضع استنفر خروج عشرات الأشخاص، مساء الثلاثاء الماضي، إلى الشارع العام بالمدينة القديمة بمراكش لأداء صلاة التراويح جماعة رغم الحظر الليلي وكذا قرار المنع، الذي أقرته السلطات الحكومية لتجنب مخاطر عدوى فيروس كورونا، كبار مسؤولي المصالح الأمنية التابعةأكمل القراءة »
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