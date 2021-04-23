الأولى
تأديبات القضاة على طاولة المجلس
استأنف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الثلاثاء الماضي، في اجتماعه الأسبوعي، دراسة ملفات التأديب المحالة عليه، إذ تمت مناقشة خمسة ملفات حسب ما تم الإعلان عنه من قبل المجلس، إذ أكد أن تلك المناقشة تمت في إطار الضمانات والضوابط الدستورية والقانونية ومبادئ مدونة الأخلاقيات، تفعيلا لمبادئ المسؤولية والتقويم والمحاسبة ودعم أسسأكمل القراءة »
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