الرياضة
الزمامرة يواصل الاستقبال بآسفي
عودة حمدان اليوم والأشغال متواصلة بالملعب أفاد مصدر مسؤول أن نهضة الزمامرة قرر مواصلة استقبال منافسيه بملعب المسيرة الخضراء بآسفي، بسبب خضوع ملعبه للإصلاح. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن إدارة الفريق توصلت بموافقة على إجراء مباراة المغرب الفاسي ضمن الدورة الثالثة عشرة لبطولة القسم الأول، بالملعب المذكور في العاشرةأكمل القراءة »
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