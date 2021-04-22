حوادث
التنظيم القانوني لعمليات التلقيح الصناعي
المشرع أولى عناية بتقنيات الإنجاب الاصطناعي ونظمه بشكل يراعي الثقافة العربية والإسلامية تعاظم دور التكنولوجيات الحديثة الطبية في علاج العديد من المشكلات التي ظلت تؤرق الإنسان لفترة طويلة، ومن ذلك تقنية الإنجاب الاصطناعي وإسهاماتها في علاج مشكلات ضعف الخصوبة والإنجاب. غير أن العمل بهذه التقنية يجب ألا يكون متروكا لهوىأكمل القراءة »
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