حوادث
النصب على “حراكة ” بالحسيمة
أحالت الضابطة القضائية التابعة للأمن الجهوي للحسيمة، الاثنين الماضي، ثمانية أشخاص على الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، في ملفين منفصلين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وتنظيم الهجرة غير المشروعة. وأفادت مصادر مطلعة أنه جرى إيقاف المشتبه فيهم على خلفية شكايات توصلت بها المصالح الأمنية منأكمل القراءة »
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