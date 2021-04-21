حوادث
التنظيم القانوني لعمليات التلقيح الصناعي
المشرع نظم عملية تجميد الأجنة من حيث كيفيات وشروط حفظ الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية تعاظم دور التكنولوجيات الحديثة الطبية في علاج العديد من المشكلات التي ظلت تؤرق الإنسان لفترة طويلة، ومن ذلك تقنية الإنجاب الاصطناعي وإسهاماتها في علاج مشكلات ضعف الخصوبة والإنجاب. غير أن العمل بهذه التقنية يجب ألا يكونأكمل القراءة »
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