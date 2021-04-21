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الرياضة

تحاليل “كورونا” لحضور جمع الكرة

منذ يوم واحد
أجواء احتفالية قبل الجمع وجدول أعمال يتضمن محورين اشترطت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التوفر على تحليل الكشف عن فيروس “كورونا”، بالنسبة إلى ممثلي الأندية، المقرر مشاركتهم في الجمع العام، الذي تعقده، اليوم (الأربعاء) بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة. وعلمت “الصباح”، أن جامعة الكرة راسلت جميع الأندية الممثلةأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد
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