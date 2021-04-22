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حوادث

إيداع مستشار جماعي السجن

منذ 4 ساعات
أحالت الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بأزمور السبت الماضي، مستشارا جماعيا على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، على خلفية تسخير مقهاه لاستقبال الزبائن خلال فترة الطوارئ الصحية. وأمرت النيابة العامة لدى المحكمة نفسها، بإيداع المتهم وهو مستشار جماعي تابع للجماعة القروية للحوزية، السجن المحلي سيدي موسىأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات
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