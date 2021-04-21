الرياضة
لجنة التأديب تضرب بقوة
أوقفت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، عزيز النخلي، لاعب يوسفية برشيد لمباراتين واحدة موقوفة التنفيذ، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة أتليتيك الزمامرة، كما أوقفت عبد الله خفيفي، لاعب مولودية وجدة لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالمغرب الفاسي. وأوقفت اللجنة ذاتها، ياسين الرامي، لاعبأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.