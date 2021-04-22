بانوراما
نصائح مع الزغاري
المانغ يعتبر المانغ من الفواكه الغنية بالألياف الغذائية المفيدة لتسهيل عملية الهضم وتفادي مشاكل الجهاز الهضمي وفي مقدمتها أمراض المعدة والإصابة بالإسهال. كما يساعد على الوقاية من الإمساك والبواسير، إضافة إلى تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم. ويساعد المانغ على امتصاص السكريات في الجسم، كما يعد غنيا بالأنزيمات التي تساعد علىأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.