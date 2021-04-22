الرياضة
انقلاب بالكرة الأوربية
12 ناديا الأكبر في القارة تؤسس بطولة جديدة بمنح مالية قياسية أعلن 12 ناديا بأوربا تأسيس بطولة جديدة بمسمى «السوبر الأوربي»، في انقلاب على الاتحاد الأوربي، الذي رفض الفكرة وهدد بفرض عقوبات قاسية على الفرق. واختارت أندية ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام وريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريدأكمل القراءة »
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