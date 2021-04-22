اذاعة وتلفزيون
جولات “ستة في ستة” في مسارح دون جمهور
المسرحية التي فازت بعدة جوائز تم عرضها في الجديدة وآسفي والبيضاء والفقيه بنصالح واصل محترف موليير للإبداع بالبيضاء، جولته المسرحية التي تدخل ضمن برنامج الجولات المسرحية المدعمة من قبل وزارة الثقافة والشباب والرياضة بمسرحية “ستة في ستة”، بعرضها، نهاية الأسبوع الماضي. وقدم المحترف المسرحية، السبت الماضي، بمسرح الحي البرتغالي بالجديدة،أكمل القراءة »
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