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“بيجيدي” يصفع العدل والإحسان
قال إن أصل التراويح إقامتها في البيوت وانتقد تحريض المواطنين لخرق الطوارئ صفع العدالة والتنمية جماعة العدل والإحسان، التي اتهمت الحكومة بأنها حرمت المواطنين من أداء صلاة التراويح في أوج انتشار كورونا المتحور، برد قوي. وتسبب” تحريض” العدل والإحسان، والتيار السلفي، على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، في خروج مواطنين فيأكمل القراءة »
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