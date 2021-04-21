حوادث
15 سنة لمروجي كوكايين بالحسيمة
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، متهمين اثنين من أجل ترويج المخدرات القوية والضرب والجرح، ب 15 سنة سجنا نافذا. وأوقفت المصالح الأمنية المتهمين نهاية مارس الماضي بمدينة إمزورن، وأحالتهما على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة الذي أمر بإيداعهما السجن المحلي، ومتابعتهما بتهم مسك واستهلاك وأكمل القراءة »
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