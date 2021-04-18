أزيد من 5 آلاف أسرة مستفيدة من عملية الدعم الغذائي بالفقيه بنصالح

بلغ عدد المستفيدين من النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442” على مستوى الفقيه بن صالح 5970 أسرة، موزعة على مختلف جماعات الإقليم.

ويتوزع العدد الإجمالي لهذه الأسر على قيادات كل أولاد ناصر (429) وبني عمير كريفات (574) ووبني وكيل (918) ودار وولاد زيدوح (459) وسيدي عيسى (468) وبني موسى (489) ولاد زمام (450) واحد بموسى (459) وبرادية (580) وبني عمير الغربية (683) وقيادة الفقيه بن صالح (461).

وتتم عمليات توزيع قفة المواد الغذائية على المستفيدين في احترام للتدابير والإجراءات الصحية الهادفة إلى وقف انتشار وباء كوفيد -19 ، خصوصا ما يتعلق بتعقيم القفف الغذائية ، وتوزيع هذه المساعدات على منازل المستفيدين بهدف تجنب مخاطر الاختلاط.

وتضم اللجنة الإقليمية المكلفة بالإشراف على توزيع وإيصال هذه المساعدات إلى المستفيدين، بالإضافة إلى السلطات المحلية ببني ملال، مندوبية مؤسسة التعاون الوطني ، ومصلحة الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والمندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمندوبية الإقليمية للصحة.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته السامية، لانطلاق النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442” لفائدة ثلاثة ملايين شخص (600 ألف أسرة على الصعيد الوطني منها 459 ألف و504 أسر من الوسط القروي).