البيضاء…إطلاق برنامج للدعم النفسي لفائدة تلاميذ جميع الأسلاك التعليمية

أطلقت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعمالة مقاطعة عين الشق برنامجا غنيا للدعم النفسي لفائدة التلاميذ لمساعدتهم على تفادي التوتر والضغوط ذات الصلة بظروف الامتحانات خلال أزمة جائحة كوفيد-19.

وأوضح بلاغ للمديرية أن هذا البرنامج، الذي يحمل عنوان “دعمكم مسؤوليتنا لأن نجاحكم غايتنا” موجه لتلامذة جميع الأسلاك التعليمية وكذا لأولياء أمورهم لتخفيف حدة التوتر والضغوطات الناجمة عن قلق الامتحانات في ظل الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة كورونا، مضيفا أن هذه المبادرة تأتي مع اقتراب موعد الامتحانات الإشهادية، حيث تزداد مشاعر الخوف والقلق والتوتر والضغط النفسي في صفوف التلاميذ.

وبهذه المناسبة، أكدت المديرة الإقليمية، لطيفة لماليف في كلمة خلال الافتتاح الرسمي للبرنامج الذي بث عبر تقنية الفيديو، على أهمية الدعم النفسي للتلاميذ لاسيما المقبلين على الامتحانات الإشهادية.

وبعد أن استعرضت تفاصيل البرنامج، أشارت إلى أن هذا الأخير يأتي بموازاة مع برنامج الدعم التربوي الذي أعطيت انطلاقته بداية أبريل الجاري بتنسيق مع الفرع الإقليمي للفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منوهة بكافة المتدخلين في سبيل إنجاح هذا البرنامج خدمة لمصلحة التلميذ.

وأوضحت أن ﻫﺬا البرنامج يأتي في سياق مجهودات المديرية الإقليمية لمواصلة تنزيل المشاريع الاستراتيجية للقانون الإطار 51.17 لاسيما المشروعين العاشر المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية والسابع عشر الرامي إلى تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية.