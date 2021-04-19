توقعات أحوال الطقس لليوم الإثنين

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم (الإثنين)، أن تنتشر سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى.

وستتكون سحب غير مستقرة شيئا ما ستعطي أمطارا أو قطرات مطرية متفرقة بالأطلس المتوسط وجنوب المنطقة الشرقية. وقد تهم الأطلس الكبير وشمال الأقاليم الجنوبية.

أما بباقي ربوع المملكة، فسيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى، وجنوبية بالجنوب الشرقي وستهب ضعيفة إلى معتدلة بالجنوب الشرقي وشمالية إلى غربية بباقي أنحاء المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف وشمال المنطقة الشرقية وما بين 06 و11 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس والمنطقة الشرقية والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس . وستكون ما بين 11 و16 درجة بالسهول الوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية والأقاليم الجنوبية فيما ستكون ما بين 16 و 21 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 14 و 19 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 19 و 24 درجة بالسايس والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس والمنطقة الشرقية والسواحل الأطلسية، وما بين 24 و 29 درجة بالسهول الشمالية وبالسفوح الجنوبية الشرقية وشمال غرب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 29 و34 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس وبأقصى الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.