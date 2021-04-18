اجتماع طارئ بالجامعة استعدادا للجمع العام

سيعقد حضوريا وأعضاء يلعبون مباراة ترفيهية قبله

يعقد المكتب التنفيذي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اجتماعا، بعد غد (الأحد)، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، بعد تناول وجبة الإفطار.

وعلمت “الصباح”، أن أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة توصلوا برسالة من طارق ناجم، الكاتب العام، في ساعات متأخرة من أول أمس (الأربعاء)، يدعوهم إلى الاجتماع المرتقب، بعد غد (الأحد)، ويتضمن جدول الأعمال نقطة واحدة فقط، تتعلق بالتحضير للجمع العام المقبل، المقرر إجراؤه الأربعاء المقبل.

وقرر أعضاء المكتب التنفيذي لجامعة الكرة إجراء مباراة ترفيهية بينهم بمركب محمد السادس الدولي بالمعمورة، قبل تناول وجبة الإفطار، على أساس عقد الاجتماع التحضيري للجمع العام، بعد ذلك، للخروج بأهم النقط المقرر التطرق إليها في الجمع العام، في مقدمتها تعديل النظام الأساسي والأنظمة الداخلية، إضافة إلى قانون النزاعات.

وسيعقد الاجتماع عن قرب، عكس الاجتماعات الماضية، التي عرفت حضور بعض الأعضاء، وتتبع البعض الآخر أشغالها عن بعد.

ص. م