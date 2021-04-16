حجز طنين من التمور الجزائرية بمكناس

تمكنت فرقة تابعة لكوكبة الدراجين بالمركز الغربي للدرك الملكي بالطريق السيار بمكناس، أخيرا، من حجز كمية تقدر بطنين من التمور الجزائرية، تم ضبطها على متن سيارة من نوع (فوركو)، كانت معدة للترويج في شهر رمضان، في الوقت الذي تم إيقاف شخصين على ذمة هذه القضية يصل عمرهما إلى 45 و55 سنة، ويتحدران من إقليم خنيفرة، بسبب عدم توفرهما على فواتير لهذه الكمية من البضاعة، التي وصفت بالفاسدة وما تشكلها من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

وقالت المصادر، إنه تمت إحالة هذه المحجوزات على المصالح الجمركية، بهدف إتمام الاجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، في الوقت الذي تم حجز السيارة المحملة بهذه التمور المغشوشة بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار إنهاء البحث التمهيدي وإحالة ملف القضية على أنظارها لاتخاذ المتعين في حق الموقوفين.

وتأتي هذه العملية التي وصفت بالناجحة، في إطار حملات المراقبة الاستباقية المكثفة، التي تشنها السلطات المحلية والأمنية على مجموعة من المواد الأساسية المعروضة للبيع، لمراقبة سعرها وجودتها، خاصة خلال شهر رمضان.

حميد بن التهامي (مكناس)