صعقة كهربائية تقتل فلاحا

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة فلاح عمره 40 سنة، متزوج وأب ل4 أبناء، بعد وفاته، مساء الخميس الماضي، بمنزل عائلته بدوار الرتيميين بجماعة الولجة بقرية با محمد بتاونات، قبل نقل جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، ومواراتها بعد يومين بمقبرة الدوار.

واستمعت الضابطة القضائية للدرك بقرية با محمد لأفراد من عائلة الهالك، خاصة زوجته لفك لغز الوفاة المرجح أن تكون بسبب إصابته بصعقة كهربائية أثناء مباشرته أشغال في غرفة مهجورة بالمنزل، الذي يقطنه وكان يهم بحفر جدرانه لإعادة تبليطها وصباغتها لاستغلالها من جديد.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر الدرك بالولجة حضرت إلى المنزل وعاينت الضحية وصورته وأنجزت محضرا بذلك، بعد وفاته في الحين بعدما لمس خطأ بواسطة معول كان يحفر به، سلكا كهربائيا تأثرت جودته بسبب تسرب مياه الأمطار للجدران، ما تسبب في إصابته بصعقة كهربائية مميتة.

حميد الأبيض (فاس)