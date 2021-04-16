إيداع موظف جماعي سجن الجديدة

متهم بالنصب وإيهام ضحاياه بتوظيفهم بعدما تسلم مبالغ مالية

أودع قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة الجمعة الماضي، موظفا بالجماعة الترابية أولاد رحمون باقليم الجديدة والبالغ من العمر 58 سنة، السجن المحلي، على خلفية اتهامه في قضية نصب واحتيال.

وأحالت عناصر المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية، الموظف المتهم، على وكيل الملك بالجديدة في حالة اعتقال، على خلفية شكاية تقدم بها سائقا طاكسي من الصنف الثاني ويتحدران من أزمور، بعدما أوهم الأول بتوظيفه بالجماعة الترابية سيدي علي بنحمدوش بأزمور وسلمه مبلغ 40 ألف درهم على دفعات، فيما أوهم الثاني بتشغيله سائقا بمنتجع مازغان، وسلمه مبلغا ماليا قدره 20 ألف درهم.

وفي سياق البحث الذي استهل بالاستماع للضحية الأول، سرد واقعة تعرضه للنصب ن من قبل المشتبه فيه، بعدما أدلى بتسجيلات صوتية وتسجيل فيديو مصور يبين عملية النصب التي تعرض لها في حوار بينه وبين الموظف الموقوف، الذي أكد أنه تعرف عليه لأنه من زبنائه ويعرفه حق المعرفة لأنه يقطن بازمور.

وفي سياق البحث الأولي مع الموظف تبين للمحققين بعد تنقيطه عبر الناظم الألي أنه كان موضوع عدة مساطر قدم على إثرها للعدالة، تتعلق بالنصب وتزوير وثائق. وأثناء الاستماع إليه نفى التهم الموجهة إليه من قبل المشتكي، وأفاد أنه مدين له بمبلغ أربعة ملايين بموجب اعتراف بدين موقع من قبله، مصرا على إنكاره الواقعة.

وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، أمرت باجراء تفتيش بمنزل المتهم أفضى إلى العثور على نسخ من بطاقة التعريق للمشتكي وكذا اعتراف بدين، وبعد عرضه على المشتكي أفاد أن هاته الوثيقة تخصه وأنه وقع على التزام بعدم مزاولة أي عمل حر أو تجارة، بعد ولوجه سلك الوظيفة العمومية وليس اعترافا بدين.

وبعد عرض التسجيلات الصوتية على المشتبه به وتسجيل الفيديو المصور، أكد أن الصوت يخصه ونفى علاقته بمضمونه. وأثناء البحث تقدم المشتكي الثاني، الذي أفاد أنه ضحية الموظف الموقوف في شأن النصب لغرض التشغيل، بعدما سلمه 20000درهم، مقابل تشغيله سائقا بالمنتجع السياحي مازغان، وتم الاستماع إليه في محضر رسمي.

وبعد اجراء مواجهة قانونية بين الموظف المتهم، والمشتكيين تشبث كل طرف بتصريحاته السابقة المدلى بها أمام الضابطة القضائية. وبعد إتمام البحث أحيل المتهم على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، فتشبث بتصريحاته السابقة، ليقرر وكيل الملك احالته على قاضي التحقيق. وتم الاستماع إليه مجددا، فقرر القاضي إيداعه السجن المحلي ومواصلة البحث التفصيلي، في انتظار فك لغز هاته الاتهامات الموجهة للموظف الجماعي على خلفية النصب والاحتيال.

أحمد سكاب (الجديدة)