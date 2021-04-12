كورونا…175 حالة إصابة جديدة و271 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و271 حالة شفاء، و9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و486 آلاف و628 شخصا.

وأشارت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و148 ألف و610 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 502 ألف و277 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 488 ألفا و632 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8909 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (112)، والرباط-سلا-القنيطرة (26)، ومراكش-آسفي (15)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (5)، وسوس-ماسة (4).