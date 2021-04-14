مخدرات تطيح بـ 108 أشخاص بفاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس على النيابة العامة، 108 أشخاص أوقفتهم في أسبوعين، للاشتباه في تورطهم في ترويج المخدرات ومختلف أنواع المؤثرات العقلية، بينهم من يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني لأجل الأفعال الإجرامية نفسها.

وأوقفت المصالح الأمنية بفاس 92 شخصا بينهم 4 أحداث، في حالة تلبس بحيازة ممنوعات متنوعة، بعد مداهمتها عدة أوكار لتخزين وترويج المخدرات بمختلف أحياء المدينة، فيما أوقف 16 شخصا لوجودهم موضوع مساطر مرجعية ومذكرات بحث وطنية لترويجهم المخدرات. وحجزت المصالح الأمنية بمختلف المناطق والدوائر الأمنية، كمية مهمة من المخدرات، بلغت 10.5 كيلوغرامات من الشيرا و50 كيلوغراما و141 غراما من الكيف و12 كيلوغراما من الكيف الممزوج بمادة الطابة. وضمن المحجوزات لديهم في العمليات المنفذة خلال تلك المدة، 294 قرصا طبيا مهلوسا وكمية من المخدرات القوية خاصة الكوكايين، ودراجات نارية كان يستعملها بعضهم في تنقلاتهم المشبوهة بين الأحياء والشوارع لترويج المواد على زبنائهم بمواقع مختلفة.

وحجزت مصالح الأمن مبالغ مالية وأسلحة بيضاء من أحجام مختلفة لدى المعنيين، متحدثا عن التحقيق معهم لمعرفة شركائهم ومصدر تزودهم بتلك المواد، في إطار محاربة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية مصدر العديد من الجرائم.

حميد الأبيض (فاس)