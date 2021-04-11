الوافي: إطلاق منصة رقمية للاستثمار موجهة لمغاربة العالم

يتوقع أن يتم قريبا إطلاق منصة رقمية خاصة بالاستثمار موجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، حسب ما ذكرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي.

وستمثل هذه المنصة فضاء مؤسساتيا منظما يجمع بين مختلف المستثمرين من مغاربة العالم بهدف تبادل المعطيات والفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة التي أطلقها المغرب في مختلف المجالات.

وأضافت الوافي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ببني ملال على هامش إطلاق مشروع (ديبومي) ل”تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي” إن إحداث إطار حكامة لاحتضان ومواكبة استثمارات مغاربة العالم من طرف المؤسسات ذات الصلة كفيل بمضاعفة مشاريعهم الاستثمارية.

وأبرزت الإرادة الكبيرة لمغاربة العالم المنحدرين من جهة بني ملال خنيفرة، وإمكانات الاستثمار التي تمنحها عدد من المنظومات الإنتاجية بالجهة من قبيل المنظومة الفلاحية والإيكولوجية للجهة والخبرة والتراكم الكبير للمغاربة المنحدرين من هذه الجهة“.

وعلى صعيد متصل أكدت الوزيرة خلال إطلاق هذا المشروع الهام بجهة بني ملال-خنيفرة، أن تعزيز المقاربات المعتمدة لتقوية روابط الانتماء والصلة بالوطن يتم كذلك من خلال انخراط مؤسساتي في أوراش التنمية الترابية للمغاربة المقيمين بالخارج.

وأضافت الوافي أنه من بين الإجراءات، “تيسير المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في إطار ما تتيحه المملكة من إمكانيات مهمة وخطط الإقلاع الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش لـ 2020 والتي تعتبر خارطة طريق لمغرب مابعد كورونا في هذا المجال.

وبخصوص سياسة المغرب في مجال الهجرة قالت الوزيرة المنتدبة “إن المملكة المغربية مؤمنة بأن التعاون والشراكة المبنية على احترام حقوق المهاجرين أينما كانوا هو رهان مربح للجميع“.

وأضافت “نحن ملتزمون بالميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنتظمة والنظامية والعمل على بلورة نموذج عملي من خلال تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء المعتمدة في 2014 والتي أعددنا برنامج تنزيلها على المستوى الترابي في 2020“.

(ومع)