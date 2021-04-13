التزوير يلاحق ضابطا ساميا

مطالب بفتح تحقيق في ظروف صنعه شهادات استغلها في السطو على عقار

أثارت جمعية حقوقية تورط ضابط سام بالقوات المساعدة، في قضية فضيحة السطو على عقار، بناء على وثائق مزورة، من بينها شهادة ملكية وأخرى إدارية سلمت له من مقر عمالة الجديدة، في ظروف غامضة.

وحسب هشام الهواري، رئيس المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، فإنه رغم تناقض تصريحات الضابط السامي أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي، بعد أن ادعى أنه ورث العقار عن والده، إذ أقر للمحققين أنه اقتناه من شقيق مالكه، وأن الأخير كان شاهدا على العقد، اعتبرت النيابة العامة القضية نزاعا مدنيا وقررت حفظ شكاية الضحية.

وأكد الحقوقي أنه راسل وزارة الداخلية لفتح تحقيق في ظروف استفادة المسؤول في القوات المساعدة من الشهادة الإدارية سلمت له من قبل عمالة إقليم الجديدة، بدل القيادة التابع لها العقار، كما وجه مراسلة ثانية إلى المحافظ العام بالرباط للوقوف على ظروف قبول مطلب التحفيظ، الذي تقدم به الضابط السامي، رغم تضمنه معطيات مغلوطة عن العقار، سواء من حيث العنوان أو المساحة أو الحدود.

وتعود تفاصيل القضية، عندما تقدم مالك العقار بطلب المؤازرة من الجمعية الحقوقية، يفيد فيه أنه ورث العقار عن والده، ويتوفر على شهادة الملكية، ففوجئ بضابط سام بالقوات المساعدة يسطو على عقاره، بناء على شهادة ملكية مزورة، بتواطؤ مع عدل سبق أن أدين بعقوبة حبسية بتهمة التزوير، يدعي فيها أنه ورث العقار عن والده، وبعدها حصل على شهادة إدارية، تفيد أنه يستغله منذ فترة طويلة، فاستعان بفرقة للقوات المساعدة وموظفي المحافظة العقارية، من أجل حيازة العقار والشروع في تحديده، لمباشرة عملية التحفيظ.

وتقدم مالك العقار بشكاية إلى النيابة العامة، يتهم فيها الضابط السامي بالتزوير والسطو على عقاره، أحيلت على الدرك الملكي للتحقيق فيها.

وأثناء التحقيق طعن مالك العقار في شهادة الملكية، التي أنجزها الضابط السامي، بحكم أنها تتضمن عنوانا مغايرا للعنوان الحقيقي للعقار، إضافة إلى تلاعب في حدوده ومساحته، إلا أن الضابط السامي واجه المشتكي بعقد يدعي فيه أنه اقتنى العقار من شقيقه المتوفى، وأن المشتكي شاهد على البيع.

وعند إحالة القضية على المحكمة الابتدائية بالجديدة، قررت النيابة العامة حفظ الشكاية واعتبرت الملف نزاعا مدنيا، رغم تقدم المشتكي بالدلائل على وجود تزوير وتناقض، وقع فيهما الضابط السامي. من جهته، أكد رئيس المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، أن ضحايا مافيا العقار يجدون أنفسهم في موقف حرج أمام المحاكم، بحكم أن السطو يتم عبر تزوير الوثائق، وعندما يلجأ الضحايا إلى القضاء لإنصافهم وتقديم دلائل على وجود التزوير، يتم حفظ شكاياتهم، على أساس أنها نزاع مدني، وحينها يلجأ الضحية إلى القضاء المدني ويدفع بالتزوير، لكنه يجابه بأن القضاء المدني غير مختص بذلك، ويتم الحكم لصالح المتورطين.

م . ل