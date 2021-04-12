5 سنوات لسارق النساء بالجديدة

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، متهما يبلغ من العمر 26 سنة من ذوي السوابق القضائية، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل وكيل الملك، بجنحة تعدد السرقات.

وجاء ايقاف المتهم بعد توصل المصالح الأمنية، بعدد من الشكايات من ضحايا أغلبهن شابات. وعلمت “الصباح” أن السارق كان يستهدف ضحاياه في الصباح وفي فترة الظهيرة قرب المؤسسات التعليمية والأزقة الشعبية، مستغلا خلوها من المارة. وزادت المصادر أن المصالح الأمنية تولت بشكايات الضحايا اللواتي قدمن الأوصاف نفسها عن المبحوث عنه.

وعلى ضوء هذه الشكايات، تم القيام بتحريات وأبحاث ميدانية، من أجل تشخيص هوية الجاني وإيقافه، وتكللت المجهودات الأمنية بإيقاف المشتبه فيه وسط المدينة، إذ تصفيده واقتياده إلى مقر الأمن الإقليمي، وخلال الاستماع إليه، نفى أن يكون قد قام بسرقة الضحايا، وأمام إنكاره تمت مواجهته بعدد من المشتكيات اللواتي تعرفن عليه من الوهلة الأولى، قبل أن يتراجع عن تصريحاته السابقة، ويعترف بالعمليات التي استهدفت الضحايا، من خلال الاستيلاء على هواتف محمولة وحافظات نقود.

أ . س (الجديدة)