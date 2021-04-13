المحلات الكبرى … إقبال رغم الجائحة

تعرف مجموعة من المحلات التجارية الكبرى بالبيضاء، إقبالا كبيرا مع اقتراب رمضان، شهر الاستهلاك بامتياز. وتكفي جولة صغيرة داخل مجموعة من الأسواق الكبرى، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع، لتأكيد هذا المعطى، الذي لم تستطع أزمة “كورونا” أن تغيره.

وتعرف هذه الأسواق انتعاشة كبرى مع اقتراب الشهر الكريم، كما ترتفع نسبة مبيعاتها، خاصة المتعلقة بالأجهزة المنزلية والأواني وتجهيزات المطبخ، إذ تلجأ العائلات إلى اقتنائها بشكل كبير بهذه المناسبة التي يحرص خلالها كل بيت مغربي، بغض النظر عن مستوى عيشه، إلى تحضير مختلف الأطباق اللذيذة، التي تؤثث مائدته خلال شهر الصيام.

هذا المعطى أكده عمر الودغيري، الخبير في مجال التجارة والتدبير والتسيير والإستراتيجية التجارية، والذي سبق أن اشتغل مدير مبيعات لمحلات “كارفور” في باريس، في اتصال مع “الصباح”، إذ تحدث عن ارتفاع لمعدل الاستهلاك لدى الأسر في رمضان، مقارنة مع باقي شهور السنة، باعتباره شهرا مقدسا لدى المغاربة، مضيفا أن هناك عائلات تدخر المال من أجل الشهر الكريم، في حين تلجأ أخرى إلى القروض الاستهلاكية.

أما بالنسبة إلى تأثير أزمة “كورونا”، فقال الودغيري، الذي يشتغل اليوم مديرا للتنمية بمجموعة “مرجان” و”إلكتروبلانيت”، إن التأثير كان واضحا في الشهور الأولى السابقة، إذ سجل معدل الاستهلاك تراجعا بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة، لأن القدرة الشرائية للمواطنين تأثرت بسبب الوباء، لكننا سجلنا في قطاع التوزيع الشامل والتوزيع المكثف، عودة المؤشرات إلى طبيعتها نسبيا، خلال الأسابيع الماضية، التي سبقت رمضان، وأن هناك إقبالا على الاستهلاك، معتبرا شهر شعبان والفترة التي تسبق حلول الشهر الكريم ب 15 أو 20 يوما، الحدث الأهم في السنة بالنسبة إلى المحلات التجارية الكبرى، إذ يتم خلالها تسجيل أكبر نسبة مبيعات.

واعتبر الخبير المتخصص، أن قرار الحكومة حظر التنقل الليلي في رمضان، واضطرار المواطنين إلى البقاء في منازلهم، سيدفع إلى المزيد من الاستهلاك، مسجلا إقبالا كبيرا على شراء التجهيزات المنزلية الصغرى، مثل الخلاط وآلات تحميص الخبز وصنع “البانيني”، التي تستعمل في صنع “الشهيوات” والأطباق الرمضانية، وهو الإقبال نفسه، الذي يسجل في فترة “العيد الكبير”.

نورا الفواري