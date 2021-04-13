لجن لافتحاص مالية شباب الحسيمة

أفادت مصادر “الصباح” أن لجنة تابعة لوزارة الشباب والرياضة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حلت أول أمس (الخميس) بالحسيمة، لغرض افتحاص مالية الفريق.

وأضافت المصادر أن اللجنة انكبت على عملية الافتحاص بمقر نادي الفريق، الكائن بشارع امبارك البكاي. وحلت لجنتان تابعتان للمجلس الأعلى والجهوي للحسابات، بالحسيمة بداية الأسبوع الجاري للغرض ذاته.

وأوضحت المصادر ذاتها أن اللجنتين الأخيرتين حلتا بالمدينة بشكل مفاجئ، وأنهيتا مهمتهما المتمثلة في التدقيق في الوثائق المالية للنادي، منذ 2016 إلى 2020، قصد تحديد ظروف صرف الدعم المالي العمومي الذي كان يتوصل به نادي شباب الريف الحسيمي من مختلف المؤسسات العمومية.

وكشف مصدر مطلع أن اللجنتين التابعتين للمجلس الأعلى والجهوي للحسابات، طالبتا مسؤولي النادي بإمدادهما بملفات عقود اللاعبين والكشوفات البنكية والملفات الرياضية، كما شملت عملية الافتحاص الفواتير والملفات الإدارية والقانونية والرياضية، خاصة التقارير الأدبية والمالية.

وراسل فريد شوراق، عامل إقليم الحسيمة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مطالبا إياهما بإيفاد لجنة للتدقيق في حسابات الفريق، للوقوف على كل المعاملات المالية، من مصاريف وعقود وإيرادات وغيرها، التي كانت تباشرها المكاتب المسيرة للنادي منذ 2016.

جمال الفكيكي (الحسيمة)