النقل السياحي…المطالبة بإعادة صياغة عقد برنامج جديد

طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب ، بإعادة صياغة عقد البرنامج ، الموقع بداية غشت 2020 ، وتعويضه بعقد برنامج جديد شمولي ، مع وضع مخططات مرحلية لتسريع تعافي قطاع السياحة .

وطالبت الفيدرالية، في بلاغ لها ، جرى تعميمه عقب عقدها لقاء تواصليا حول انعكاسات الجائحة على النقل السياحي بالمغرب ، والسبل الممكنة للخروج من الأزمة ، أيضا بوضع مواثيق وأخلاقيات تؤطر المعاملات التجارية بين مختلف المتداخلين بقطاع السياحة .

ومن ضمن توصيات اللقاء أيضا ، الدعوة إلى تأسيس لجان فرعية تضم ممثلي الجمعيات الجهوية للسهر على مراجعة العقود التجارية المعمول بها ، قبل جائحة كورونا مع مختلف الشركاء التجاريين .

وفي السياق ذاته تمت المطالبة بتفعيل مساطر ” انقاد مقاولات النقل السياحي بالمغرب ومعها مقاولات السياحية بتخصيص دعم عاجل لتفادي الإفلاس “.

وبالمناسبة ، ذكر محمد بامنصور، الكاتب العام للفيدرالية ، بالانعكاسات السلبية للأزمة الصحية على الفاعلين بهذا القطاع ، مبرزا أن إغلاق الحدود ما يزال يؤثر على أنشطة هذا القطاع المرتبطة أساسا بالسياح القادمين من الخارج .

وأضاف أن هذه الظرفية تقتضي إعادة صياغة عقود برنامج تتناسب مع كل قطاع ، وذلك بالاعتماد على مقاربة تشاركية.

وفي معرض تطرقه لوضعية أجراء قطاع النقل السياحي ، قال إنهم في حاجة ماسة إلى الاستفادة من الدعم المالي الموجه إليهم ، داعيا في الوقت ذاته إلى تمديد تدابير الدعم الموجهة لهذه الفئة ، حتى فتح الحدود ، وإعادة إطلاق عجلة الأنشطة السياحية .