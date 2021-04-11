آسفي يستعيد هدافه قبل مواجهة المحمدية

ظهر اللاعب الشاب صلاح الدين بنيشو، هداف أولمبيك آسفي والبطولة الوطنية، في الحصة التدريبية التي خاضها فريقه، أول أمس (الأربعاء)، بعد غياب اضطراري بداعي الإصابة.

وأفاد مصدر طبي أن اللاعب صار جاهزا من الناحية البدنية للمشاركة في المباراة المقبلة أمام شباب المحمدية، ضمن الدورة 11 لبطولة القسم الأول، المقررة في الخامسة والربع بعد غد (الأحد).

وكان اللاعب يعاني إصابة خفيفة في أسفل البطن، وتم إخضاعه إلى الفحوصات الطبية الضرورية تحت إشراف الطاقم الطبي لأولمبيك آسفي، وتم منحه فترة راحة لمدة أربعة أيام، قبل أن يتلقى الضوء الأخضر للعودة إلى التداريب الجماعية للفريق.

من جهة أخرى، عاد المهاجم الإيفواري كاسي مارسيال تييري إلى استئناف التداريب رفقة المجموعة بعدما غاب عنها لمدة عشرة أيام، بسبب سفره إلى بلاده.

وأفاد مصدر مسؤول أن إدارة الفريق رخصت في وقت سابق للاعب، من أجل مغادرة المغرب والتوجه إلى بلاده لحضور مراسيم دفن والده، بعدها عاد إلى مواصلة التداريب.

حسن الرفيق (آسفي)