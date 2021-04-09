انتحار شاب بطنجة

عثر مواطنون بمنطقة بني سعيد التابعة لجماعة كزناية ضواحي طنجة، صباح الأحد الماضي، على جثة شاب في أواخر العشرينات من عمره، معلقة بجذع شجرة، لينضاف الهالك إلى لائحة الانتحارات المأساوية التي تشهدها مدينة البوغاز والمناطق المجاورة في السنوات الأخيرة.

وحسب معلومات متطابقة، فإن جثة الهالك، تعود لشاب مجهول الهوية، وعثر عليها سكان المنطقة معلقة بواسطة حبل يعتقد أن الضحية لفه حول رقبته وتبثه بعناية بجذع شجرة قبل أن يتدلى منها ليضع حدا لحياته، ليقوموا بإخطار السلطات المحلية، التي حضرت مصحوبة بعناصر من الدرك الملكي المحلي، وأنجزت محضر معاينة، قبل أن تقوم عناصر الوقاية المدنية بنقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى «دي طوفار»، في انتظار تعليمات النيابة العامة المختصة.

وأوضحت المصادر نفسها، أن المعاينة الأولية للجثة، لم تظهر أي شبه جنائية لعدم وجود إصابات داخلية أو خارجية في جسد الهالك، عدا آثار الحبل حول رقبته، ما يرجح مبدئيا فرضية الانتحار، إذ ينتظر أن يأمر الوكيل العام بإخضاع الجثة لتشريح طبي لتحديد هوية الضحية والاتصال بأفراد عائلته لتسليمهم الجثة من أجل الدفن، وحتى تتسنى معرفة الأسباب والملابسات التي دفعت الشاب إلى وضع حد لحياته بهذه الطريقة المأساوية.

المختار الرمشي (طنجة)