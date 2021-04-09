سرقة 400 قطعة مجوهرات

المتورط زوج صيدلانية حاصل على الماستر ومسؤولون بمناصب حساسة ضمن الضحايا

أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن حسان أكدال الرياض بالرباط، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، ملفا مثيرا، يتابع فيه أربعة أفراد يشكلون عصابة، سرقت 400 قطعة مجوهرات مختلفة، ضمنها قطع مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة، وساعات يدوية، رجالية ونسائية، باهظة الثمن، وقنينات عطر فاخرة، ومبالغ مالية بالدرهم والأورو. وتمت السرقات من فيلات وشقق راقية بأحياء الرياضوأكدال والسويسي بالرباط والوفاق بتمارة وسلا الجديدة.

ويوجد ضمن الضحايا شخصيات نافذة تشتغل بمناصب حساسة، ووصل عدد المشتكين إلى 29. وحدد قاضي التحقيق تاريخ 20 أبريل الجاري موعدا لاستنطاق الموقوفين الأربعة تفصيليا، بعدما اتخذ في حقهم قرار الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، إذ كانوا يتحركون بسيارتين فاخرتين، ويظهرون بلباس أنيق، ويقسمون الأدوار فيما بينهم.

وأوضحت مصادر موثوقة أن اللغز الذي حير مصالح أمنية مختلفة، ودخلت على خط أبحاثه فرقة محاربة العصابات بولاية أمن الرباط والفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية والدائرة السادسة عشرة والمصلحة الولائية للتشخيص القضائي والدائرة السابعة، تم بعد تقاطر شكايات من أصحاب فيلات وإقامة فاخرة بحي الرياض، ومسؤولة بوزارة المالية بحي السويسي، وأثرياء، قبل أن تسقط الخبرات الجينية على الإفرازات المرفوعة من على علبة مجوهرات ضحية من الإقامة الفاخرة، هوية متورط ضمن النازلة.

وأكدت المشتكية الأولى أن قيمة المجوهرات بلغت 50 مليونا،وهي عبارة عن ثلاث أساور ذهبية، وقرطين من الحجم الكبير، بهما أحجار بيضاء، ذات أشكال مختلفة، وقرطين من الحجم الصغير وسلسلة عنق، وحلي. واستولى الجناة أيضا على فواتير اقتناء المسروقات، وبعدها أسقطت الخبرات والفيديوهات المسجلة زوج صيدلانية حاصلا على الماستر من جامعة المولى إسماعيل بمكناس والإجازة من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، لتضبطه يتحرك على سيارة فاخرة من نوع «بي إم» بحي «المكسينية» بسلا، وبها شارة خاصة بهيأة المحامين بالقنيطرة، وضبطت بحوزة الموقوف، الملقب بـ «بيدرو»، مبالغ مالية مهمة والعشرات من المجوهرات.

وأدلت ضحية أخرى بفيديو لمتورط آخر يتسلق إقامة راقية، وأظهرت الأبحاث بعد التعرف على هويته، أن حذاءه الرياضي الذي ضبط به بحي أكدال يتطابق مع الحذاء الظاهر بالشريط. وأثناء محاولة إيقافه، على متن سيارة فاخرة من نوع «فولسفاغنباسات»، قاوم رجال الأمن بشارع فال ولد عمير، واعترف أنه يكتري السيارة بعشرة آلاف درهم شهريا، وانتقل رفقة أمن العصابات إلى إقامة بحي سعيد حجي بسلا، وحجز لديهأزيد من 100 قطعة مسروقة، ضمنها ثماني ساعات باهظة الثمن، وقنينات عطور ومختلف أنواع الحلي.

واعترف زوج الصيدلانية بأنه كان يظهر، رفقة شريكه الرئيسي بمظهر أنيق، بالأحياء الراقية، ويوهمان قاطنيها أنهما يبحثان عن شخص محدد في حال افتضاح أمرهما أثناء طرق أحد الأبواب، وبعدما يدركان أن صاحب المنزل غير موجود، يستعملان المفاتيح المزورة لاقتحامه دون ترك أثر، كما اعترف المتورطان الرئيسيان بارتكابهما جرائم سابقة، وقضائهما عقوبات حبسية، وورط أحدهما الموقوف الرابع، الذي كان يشتغل لدى أحدهما سائقا مقابل 200 درهم يوميا كما كان يستغله في أشغال البيت، وتبين عدم علمه بالنشاط الإجرامي للجانيين.

عبد الحليم لعريبي